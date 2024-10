"Piazze aperte alla prevenzione". Esami gratuiti con Cna Pensionati

Appuntamento con la salute sabato a Civitanova grazie a "Piazze aperte alla prevenzione", iniziativa promossa da Cna Pensionati Macerata con il Centro Fisiomed e il patrocinio del Comune. All’università Unitelma Sapienza (in via Mandela) si svolgeranno esami gratuiti su prenotazione dalle 8 alle 13 e due incontri informativi dalle 9.30. Durante la giornata, saranno effettuati diversi screening, tra cui dermatologico con il dottor Massimo Cioccolini, prevenzione vascolare tramite ecodoppler con la dottoressa Sofia Blarasin, screening glicemico, misurazione della pressione e consulenza nutrizionale. Gli incontri saranno aperti con il saluto del sindaco Fabrizio Ciarapica, seguiti dagli interventi della dottoressa Cesarina Giustozzi sulla prevenzione senologica e del dottor Giorgio Mancini sulla polipatologia e fragilità nell’anziano. Silvano Gattari, presidente di Cna Pensionati Macerata, ieri a Palazzo Sforza ha spiegato che l’iniziativa "nasce dalla volontà di avvicinare i cittadini alla prevenzione e offrire la possibilità di effettuare controlli che possono fare la differenza". Enrico Falistocco, titolare Fisiomed, ha illustrato le strutture a Sforzacosta, Civitanova e nel Fermano. "Sono orgoglioso che questa iniziativa sia qui – ha detto il sindaco Ciarapica –. Come presidente della Conferenza dei sindaci che fa capo all’Ast 3 posso dire che si stanno mettendo in campo risorse per una sanità di prossimità; la sfida è lasciare agli ospedali i casi di acuzie e incrementare i servizi sul territorio e a domicilio per le cronicità e gli anziani".

Prenotazioni allo 0733 279501 - fcarosi@mc.cna.it – www.mc.cna.it.