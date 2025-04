"Piazze e aree sportive. Così rinasce un paese"

"Il paese che immaginavo sta prendendo forma. Dove c’erano asfalto e scarpate incolte, ora ci sono piazze, aree sportive e punti di incontro, ci sono racconti di un territorio". È la descrizione di Sara Simoncini, sindaca 43enne di Poggio San Vicino, tra i Comuni più piccoli delle Marche con 208 abitanti. È al terzo mandato, prima donna al timone del borgo da quasi 12 anni. Con i fondi del Pnc sisma e dell’ordinanza 137 del commissario ha voluto rivitalizzare il paese. Dal 2021 è stata rifatta la piazza della chiesa (prima era solo asfaltata) e, al posto di una scarpata è nata la piazza del Comune; qualche mese fa è stato realizzato un nuovo campo da padel ed è stato migliorato quello da tennis. Sono state sistemate le strade con l’obiettivo "buche zero", messe in sicurezza le mura, installati pannelli fotovoltaici sulle strutture comunali; è stata sostituita l’illuminazione e riqualificata in parte la torre. Infine la chicca di questi giorni: con i tecnici, sono stati creati pannelli e totem che raccontano la storia del paese. "Per adesso solo nel centro – spiega la sindaca – ma in futuro vorremmo posizionarli anche nelle frazioni". La piazza del Comune è diventata "un omaggio alla forza delle donne". "Alle donne (erano 150, ndr) che qui, per anni, hanno portato avanti l’unica fabbrica del paese, dedita alla confezione di divise militari, rendendola anche il luogo in cui è iniziata la battaglia dei diritti delle donne ed è nato il primo sindacato locale" si legge nel pannello. La piazza della chiesa invece testimonia la rappresaglia che Poggio San Vicino subì nel 1944, durante la seconda guerra mondiale. Una storia che oggi viene raccontata grazie al diario di don Otello Marcaccini, allora parroco del paese. "La piazza ricorda l’importanza di tutelare la pace, guadagnata con sacrifici – aggiunge Simoncini –. In cantiere poi c’è la riqualificazione del parco urbano, che sarà invece dedicato ai bambini vittime della guerra; negli anni ‘50 un nostro pastorello morì mentre giocava con una mina inesplosa. Stiamo buttando giù il progetto, ci saranno statue con pecorelle e cercheremo di abbattere il più possibile le barriere architettoniche, come abbiamo fatto per il resto del paese. I piccoli Comuni dell’entroterra non si arrendono a chi li vuole morti in croce, ma risorgono con la passione di chi li ama".

Lucia Gentili