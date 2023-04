"Piazzetta dell’Africano" a Castello al Monte

Domani, alle 17, il Comune di San Severino intitolerà lo spazio tra via della Valle e via San Francesco, così come conosciuto da sempre dai settempedani: "Piazzetta dell’Africano" in memoria di chi, tre generazioni fa, avviò un’attività di accoglienza a Castello al Monte. "Nel 1932 – spiega l’ente – la famiglia Severini prese in gestione quella che era l’osteria Biondi. L’impresa, partita dalla signora Odilla Striglio Marini e dal marito Enrico Severini, nel 1949 passò alle figlie Elena, Irma, Giovanna e Onelia e al marito stesso, detto l’Africano, e il cui nomignolo stava ad indicare un negozio di tipicità alimentari, aperto nel 1952". Nel corso del tempo l’attività si è ampliata, fino a diventare l’attuale hotel Due Torri.