Picchetto d’onore per l’addio a Ciro, fotografo innamorato della città

Il picchetto d’onore dell’Associazione nazionale carabinieri, i labari della Croce Verde di Civitanova, dell’Aido, dell’Avis di Civitanova e di quella della gemellata Esine davanti al feretro. Con tutti gli onori e, soprattutto, con tantissimo affetto la città ha detto addio a Ciro Lazzarini, morto mercoledì pomeriggio, a 87 anni, stroncato da un infarto. I funerali, nella chiesa di Santa Maria Ausiliatrice, dove aveva festeggiato anche i sessanta anni di matrimonio con la sua amata Diana, sono stati un tributo alla vita, al carattere, allo spirito del fotografo che più di ogni altri ha raccontato la città in tutti i suoi aspetti. Dopo la predica di Don Niedziolka, dal pulpito hanno parlato il presidente onorario dell’Avis Silvano Donati, il sindaco Fabrizio Ciarapica, il presidente dell’Anc Roberto Ciccola, il giornalista Vittorio De Seriis. "La vita di Ciro - ha detto Ciarapica - si è sempre è intrecciata con quella della città e mi piace pensare che si è allontanato, in sella alla sua bicicletta, e voglio salutarlo dicendogli ciao Momò". Commosso Ciccola nel ricordare i momenti vissuti insieme al ‘paparazzo’ del Comune che agli eventi istituzionali non mancava mai, a partire dal gemellaggio del 1991 in Argentina "e per farci mettere in posa davanti alle foto - ha raccontato - mise in riga anche i ministri argentini". La notizia della morte di Ciro Lazzarini è arrivata anche ai ‘gemelli’ della città argentina di San Martin e agli ex comandanti della Compagnia dei carabinieri di Civitanova, Enzo Marinelli e Massimo Amicucci, che lo conoscevano bene e che non hanno fatto mancare il loro cordoglio.

Lorena Cellini