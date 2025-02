Picchetto d’onore per Trevisani

Con il picchetto d’onore della marina militare, che ha visto diversi uomini schierati in fila davanti alla chiesa di San Giovanni Battista di Porto Recanati, è stato dato l’addio all’ammiraglio Marcantonio Trevisani, scomparso martedì sera a 76 anni. In tantissimi sono venuti ieri mattina al suo funerale, tra cui il generale Stefano Mannino (presidente del Centro alti studi per la difesa) e l’ammiraglio Andrea Gueglio (giunto da Roma) con i vertici del Comando scuole della marina militare di Ancona. Non sono mancati nemmeno il sindaco Andrea Michelini, la polizia locale con il gonfalone, i rappresentanti dell’associazione nazionale marinai d’Italia e quelli dell’associazione nazionale carabinieri, oltre all’ex primo cittadino Glauco Fabbracci. A celebrare la messa è stato padre Roberto Zorzolo, per lungo tempo parroco di Porto Recanati. "La vita di Marcantonio è stata dedicata al servizio dei fratelli e alla marina militare – ha detto durante l’omelia il sacerdote –. Un amico che ci ha accompagnato nel lungo viaggio di questa vita. Ciao ammiraglio, ora percorri il mare nella comunione di Dio e fai buona navigazione".

A quel punto il suono della tromba, a cui è seguita la preghiera del marinaio. Ma a ricordarlo è stato pure il sindaco Michelini. "L’ammiraglio Trevisani ha percorso nella marina militare una brillantissima carriera che lo ha visto ricoprire prestigiosi incarichi, come comandante del dipartimento Adriatico e direttore del Centro alti studi difesa – ha ricordato Michelini -. Lui ha presenziato più volte a iniziative culturali svolte in città. Chi ha avuto la fortuna di conoscerlo sapeva della sua intelligenza e della capacità di saper spaziare in diversi argomenti. La nostra città perde una delle sue figure più rappresentative. Quella città – ha aggiunto - che lui amava in modo viscerale e nella quale sentiva sempre il bisogno di ritornare non appena gli impegni di lavoro glielo consentivano. L’ammiraglio Trevisani ha dato lustro a Porto Recanati".

Sentito anche il ricordo da parte della famiglia. "Lui non parlava mai, malgrado conoscesse tanto più di noi – sono state le parole del nipote Alessandro Trevisani :. Era severo ma non faceva mai sfoggio della sua cultura, e non l’abbiamo mai visto fare polemica né scandalizzarsi. La nobiltà d’animo che ci ha trasmesso è stato il suo modo di distaccarsi dalle cose e non provare mai rancore. Un leader che si faceva capire con un solo cenno di mano". Quindi c’è stata l’uscita della bara, con sopra la bandiera della Repubblica italiana. Poi il saluto finale e la marcia dei militari fuori dalla chiesa, che hanno deposto su un cuscino lo spadino d’oro e il berretto usati dall’ammiraglio Trevisani nei suoi tanti anni di servizio.