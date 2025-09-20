Picchia il barista per il conto. Cartellino giallo dal questore

Avviso orale del questore Luigi Mangino per il macedone di 46 anni, residente a Tolentino, che aveva dato un pugno al titolare di un bar protestando per il conto.

A luglio l’uomo era stato denunciato dai carabinieri della stazione locale per lesioni e minacce nei confronti di più persone, tra cui il barista, al quale aveva sferrato un cazzotto dopo una lite; il macedone aveva consumato qualcosa in un locale del centro ma poi aveva contestato il conto troppo salato, volendo rinviare il pagamento. Nei giorni successivi, in un altro bar aveva minacciato un connazionale. Ad agosto, in una discussione aveva aggredito la convivente e una sua amica, intervenuta per difenderla. Già condannato nel 2024 per reati contro la persona avvenuti in ambito familiare, ora il 46enne dovrà rispondere di questi fatti ulteriori alla procura. Dall 28 agosto è sottoposto alla misura del Dacur, il cosiddetto Daspo urbano, disposto dal questure. Il provvedimento comporta il divieto di entrare nei bar e locali di Tolentino, e durerà due anni. Ora per lui si è aggiunto anche l’avviso orale, emesso dal questore su proposta dei carabinieri della Compagnia di Tolentino. Si tratta di una misura di prevenzione che si può adottare in attesa dell’accertamento delle responsabilità penali, e che si basa sulla pericolosità delle condotte per l’ordine e la sicurezza pubblica; il destinario è invitato a rispettare le regole, altrimenti possono scattare misure più restrittive.

Lo stesso provvedimento è scattato per un 45enne residente a Ripe San Ginesio, su segnalazione dei carabinieri di Loro Piceno, che hanno evidenziato alla questura le "numerose condotte antigiuridiche e socialmente pericolose" tenute nel tempo sia nella provincia di Macerata che in quella di Fermo. L’uomo ha infatti parecchi precedenti per reati in materia di stupefacenti e contro il patrimonio; è accusato in particolare di essere autore di furti in più province. Continuano i controlli dell’Arma su tutto il territorio per mantenere sicurezza e ordine pubblico.

Lucia Gentili