Picchia la fidanzata. Domiciliari a un 40enne col bracciale elettronico

Denunciato per aver picchiato la sua fidanzata in un bar, costringendola a ricorrere alle cure del pronto soccorso: ai domiciliari un 40enne, residente in provincia. I carabinieri della stazione di Apiro hanno dato esecuzione alla misura cautelare degli arresti domiciliari, con applicazione del braccialetto elettronico, emessa dal tribunale del riesame di Ancona, nei confronti di un 40 anni, già noto alle forze dell’ordine, residente nel maceratese. Il 40enne era stato già denunciato a ottobre per lesioni personali gravi: l’uomo, infatti, aveva aggredito la sua fidanzata in un locale pubblico. La donna era stata soccorsa e trasportata all’ospedale. Il 2 novembre all’aggressore era stata applicata la misura cautelare del divieto di avvicinamento e del divieto di comunicare in qualunque modo con la donna, emessa dal gip del tribunale di Macerata. Il tribunale del riesame ha aggravato la misura e l’uomo è stato messo agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico.