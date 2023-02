"Picchia la figlia fino a romperle un dito", rinviata l’udienza a marzo

Avrebbe picchiato la figlia fino a romperle un dito, minacciando di fare ancora peggio.

Per questo si ritrova sotto processo un 51enne, che dopo aver lavorato per un periodo a Civitanova ora si trova in Lombardia, a Milano.

Proprio nel capoluogo lombardo il 29 dicembre 2021 sarebbero avvenuti gli episodi, per i quali lui è accusato di maltrattamenti in famiglia e minacce. Le due figlie da Civitanova sarebbero andate da lui per le feste.

Ma secondo l’accusa, l’uomo avrebbe aggredito la maggiore, 17enne e quindi minorenne, perché aveva preso un trucco della sua compagna: l’avrebbe colpita alle braccia, alle gambe e al viso, rompendole un dito.

La ragazza sarebbe andata in cucina a prendere il ghiaccio, e lui le avrebbe dato altri due calci, davanti tra l’altro alla sorella minore.

Il giorno dopo, il padre le avrebbe detto che avrebbe potuto farle ancora più male, tanto da doverla portare in ospedale.

La 17enne in effetti era andata davvero al pronto soccorso, dove aveva avuto la prognosi di un mese per le lesioni subite.

Ieri per l’uomo, difeso dall’avvocato Samuele Farroni, era prevista la prima udienza in tribunale a Milano, che però è stata rinviata a marzo.

La figlia è parte civile al processo, con l’avvocato Mariagioia Squadroni.

Paola Pagnanelli