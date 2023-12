Picchia la madre e un’amica: arrestato

Allontanato dai familiari dopo le continue vessazioni, a Santo Stefano è ripiombato in casa, ha aggredito la madre e picchiato una amica di lei, poi ha minacciato di uccidersi e infine di dare fuoco alla casa. Ma a quel punto sono arrivati i carabinieri di San Severino che lo hanno ammanettato e portato in carcere. Protagonista dell’episodio un 20enne, cui già era stato messo il braccialetto elettronico per i suoi comportamenti violenti. Il ragazzo aveva abitato per un periodo dai nonni. Ma dopo i continui maltrattamenti lo avevano denunciato, lui era stato allontanato e gli era stato messo il braccialetto elettronico. Per altro, più volte i carabinieri erano dovuti andare a controllarlo perché sabotava il dispositivo per non farlo funzionare. Da quando gli era stata applicata la misura cautelare, era andato a vivere con la madre. Ma a Natale la donna, dopo l’ennesimo comportamento vessatorio del figlio, ha deciso di denunciarlo ai carabinieri. Ha spiegato che da oltre un anno era vittima delle violenze fisiche e verbali del ragazzo, che la aggrediva quando lei rifiutava di accompagnarlo in auto o di dargli i soldi per il gioco online. Più volte il figlio avrebbe preso il cellulare della madre, per accedere al conto e farsi dei bonifici a suo vantaggio. Anche la sera di Natale il ragazzo era uscito con il telefonino della madre. La donna alla fine gli aveva chiesto di lasciare casa sua, e lui sembrava avere accettato. Ma nel tardo pomeriggio del 26, il figlio è tornato entrando con una chiave di riserva. Molto alterato, ha iniziato a discutere con la madre. Un’amica di lei, ospite in casa per le feste, sapendo dei comportamenti violenti anche recenti del 20enne, si è subito chiusa in bagno e da lì ha chiamato il 112. Questo ha scatenato l’ira del ragazzo, che ha sfondato la porta e ha iniziato a picchiare la donna. Lei alla fine è riuscita a raggiungere la camera da letto e a scappare dalla finestra. A questo punto il giovane ha distrutto a calci e pugni gli arredi dell’appartamento. Poi ha preso un coltello e ha iniziato a brandirlo, minacciando di uccidersi. Infine ha versato la candeggina sul pavimento, assicurando che avrebbe incendiato la casa. Ma a quel punto sono arrivati i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Tolentino e della Stazione di San Severino e hanno arrestato il 20enne. Il personale del 118 intanto si è preso cura della donna aggredita, che aveva ecchimosi al volto e all’avambraccio ed è stata accompagnata in ospedale. L’arresto è stato convalidato in tribunale, e per il ragazzo è stata confermata la misura cautelare: resterà ancora in carcere.