Picchia studente universitario: a processo

Torna da una festa universitaria e per difendere un amico si ritrova pestato due volte. È successo ad Ancona nel 2017 e la vittima è uno studente universitario, 31 anni, di Camerino. Era notte quando il giovane attendeva di prendere un panino con gli amici. Uno di questi si era messo a scherzare con una ragazza in fila raggiunta poi dal fidanzato e altri ragazzi che volevano da bere delle birre. Il frigo però era chiuso perché di notte il locale, per legge, non poteva somministrare alcolici. La situazione si è scaldata perché qualcuno ha detto la parola "scemo" e un 35enne di Loreto, pensando di essere stato insultato, ha sferrato un pugno che ha preso il 31enne che cercava di coprire l’amico. Poi un altro colpo al ginocchio. Il 35enne è finito a processo per lesioni. Ieri ha testimoniato la vittima, che ha riportato 25 giorni di prognosi.