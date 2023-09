Picchiano imprenditore: tre nei guai

Un imprenditore era stato picchiato da tre energumeni, per motivi di rivalità sentimentale. Ma ora i carabinieri sono risaliti all’identità dei tre e li hanno denunciati. Si chiudono così le indagini su un brutto episodio avvenuto il 12 agosto scorso a Matelica. Davanti a un bar del centro un imprenditore della zona, 34enne, era stato aggredito da tre stranieri, che lo avevano preso a calci e pugni. I picchiatori poi erano scappati di corsa e non era stato possibile capire subito di chi si trattasse. Ma la vittima aveva comunque presentato una denuncia ai carabinieri, chiedendo di fare luce su quanto accaduto. Con gli accertamenti avviati subito dall’Arma, si è risaliti al movente del gesto che, a quanto sarebbe emerso, avrebbe avuto origine in questioni sentimentali: il pestaggio doveva essere una specie di avvertimento per il 34enne. Grazie all’esame attento e meticoloso dei filmati delle telecamere installate in quella zona, poi, i militari della stazione di Matelica e della Compagnia di Camerino sono riusciti a risalire all’identità dei tre personaggi, tutti residenti in città.

Per loro dunque è arrivata la denuncia alla procura, e ora dovranno rispondere in tribunale dell’aggressione. I carabinieri però hanno segnalato anche alla questura di Macerata cosa fosse accaduto e per opera di chi. E così il questore ha disposto per i tre anche la misura di prevenzione del cosiddetto Daspo urbano: ora non potranno mettere piede nei luoghi aperti al pubblico, come il locale teatro dell’episodio violento, per la durata di un anno.