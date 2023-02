Dopo un violento raid a casa di un amico, aggredito con sua madre per un debito di droga, due ragazzi sono stati condannati a oltre 4 anni di carcere. Gli episodi erano avvenuti a Civitanova ad agosto del 2018. Un 25enne doveva saldare un contro di 20 euro ad Adel Adaki, 26enne residente a Montegranaro, che gli aveva spacciato una sostanza stupefacente. Ma dato che non saldava il conto, lui, con Alessio Massatani civitanovese 24enne, e due minorenni, erano piombati a casa del debitore, lo avevano schiaffeggiato e minacciato e si erano portati via 70 euro, consegnati dalla madre del ragazzo, e il suo cellulare. Però avevano preteso altri soldi, minacciando di dar fuoco alla casa. Alla fine se ne erano andati prendendo delle cuffiette del valore di 350 euro, dopo aver sbattuto il 25enne contro un muro. Due giorni dopo, lo avevano raggiunto vicino casa, minacciandolo: se li avesse denunciati, l’avrebbero fatta pagare a tutta la sua famiglia, gli avevano preso l’Iphone e se ne erano andati. Ma il giorno seguente erano tornati ancora, reclamando la scatola del cellulare, e sequestrando il pittbull della vittima. Infine il primo settembre Adaki era tornato di nuovo dal 25enne con altri complici, a volto coperto, ma a quel punto il ragazzo aveva chiamato i carabinieri. Da qui le accuse di rapina, estorsione, spaccio e stalking. Ieri a Macerata si è tenuto il processo con il rito abbreviato. Il pm Claudio Rastrelli ha chiesto la condanna a 5 anni e mezzo per i due imputati. Gli avvocati Mirela Mulaj e Giovanni Marziali hanno fatto presente la giovane età dei ragazzi. Alla fine il giudice Domenico Potetti ha condannato Massatani a quattro anni e otto mesi, e Adaki a quattro anni e dieci mesi. I due però ora potranno fare appello.

p. p.