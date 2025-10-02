"Picchiata dal mio ex anche in ospedale"

Manda al padre di lei foto della figlia in pose erotiche e la minaccia: "Se tu mi lasci, ti ammazzo o ammazzo i tuoi gatti". Le avrebbe sputato in faccia mentre lei si trovava sul letto di una clinica, e avrebbe cercato di costringerla a fare un bonifico di 800 euro sul suo conto. Per una serie di episodi un 40enne è finito sotto accusa per i reati di stalking, estorsione, furto, diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti e lesioni personali aggravate.

I fatti al centro del processo sarebbero avvenuti tra ottobre del 2024 e marzo di quest’anno, tra Civitanova, Ancona e il Fermano. L’uomo è accusato di stalking perché avrebbe minacciato e molestato la compagna, aggredendola fisicamente e dicendole frasi come "Vai a denunciarmi e io ti ammazzo", oppure "Se tu mi lasci ti ammazzo, o ammazzo i tuoi gatti o faccio del male a tuo padre". Il 10 ottobre del 2024, a Porto Sant’Elpidio, l’uomo avrebbe picchiato con calci e pugni la donna, anche alla presenza dei carabinieri che erano intervenuti, minacciandola che se lei non gli avesse restituito 250 euro le avrebbe distrutto casa. Il giorno dopo la avrebbe picchiata ancora con pugni in faccia e testate sul naso, cerando di soffocarla cingendole le mani intorno al collo e procurandole 21 giorni di prognosi. Per questo episodio è accusato del reato di lesioni. Ancora, secondo l’accusa, il 40enne l’avrebbe attesa su una panchina di fronte casa di lei e la avrebbe colpita con un pugno in volto.

A febbraio di quest’anno si sarebbe recato in una clinica, dove lei si trovava ricoverata, e avrebbe iniziato a insultarla pretendendo somme di denaro a suo avviso dovute, e aggredendola con un violento schiaffo al volto e una testata alla fronte.

Il 40enne è imputato poi di estorsione e di furto, perché in quella circostanza avrebbe costretto la donna a farsi fare un bonifico di 800 euro, attraverso l’applicazione della banca dove lei aveva il conto. Non riuscendo nel suo obiettivo, con insulti, pugni e schiaffi la avrebbe costretta a farsi dare i codici di accesso al conto. Prima di ottenere questi, si sarebbe impossessato della carta d’identità di lei e del bancomat nel portafoglio. Infine, avrebbe inviato al padre di lei foto della donna nuda o in pose erotiche.

Ieri mattina in tribunale a Macerata si è svolta l’udienza preliminare davanti al giudice Daniela Bellesi e al pubblico ministero Enrico Barbieri. Ma è stato necessario rinviare l’udienza al 22 ottobre per integrare ulteriormente il capo di imputazione. L’uomo, difeso dall’avvocato Donato Attanasio, potrà dare la sua versione in merito alle accuse che gli sono state mosse.

Chiara Marinelli