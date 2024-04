Picchiato e lasciato in strada. Caccia all’aggressore di un 35enne

Trentacinquenne picchiato e lasciato per strada sanguinante e col volto tumefatto, in pieno centro. È caccia all’aggressore, indagini in corso da parte della polizia. Non è escluso che l’episodio di violenza possa essere stato una sorta di regolamento di conti. L’allarme è scattato l’altra sera, intorno alle 22, quando la Volante del commissariato di polizia ha individuato un giovane uomo di 35 anni, di origini pachistane, ferito e col volto sanguinante. Si trovava, da solo, in via della Vela, a due passi da piazza XX Settembre, in pieno centro. Secondo quanto è stato ricostruito, soltanto poco prima, il trentacinquenne, al culmine di una discussione cominciata in via del Remo, lo stesso nelle vicinanze di piazza XX Settembre, è stato aggredito e picchiato in maniera particolarmente violenta da un altro uomo, probabilmente anche lui extracomunitario. Dopo aver malmenato il trentacinquenne e averlo lasciato sanguinante in mezzo alla strada, si è allontanato subito, facendo perdere le sue tracce. Sono ancora da chiarire le cause della brutale aggressione.

Quando lo hanno visto in quelle condizioni, gli agenti della Volante di polizia hanno subito richiesto l’intervento del 118. Sul posto è intervenuta una ambulanza. Il personale medico e sanitario, dopo le prime cure del caso, ha disposto il trasferimento del ferito al pronto soccorso dell’ospedale di Civitanova Alta per dei controlli più approfonditi. Il trentacinquenne aveva il volto tumefatto. Sono in corso le indagini da parte della polizia per fare luce sull’episodio di violenza avvenuto in pieno centro.