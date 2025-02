"Picchiato nel circolo, non sapevo nulla"

"Ero fuori dal circolo e sono stato aggredito da alcune persone, non sapevo niente dell’accoltellamento". È quanto ha detto ieri in aula, davanti al gip Daniela Bellesi del tribunale di Macerata, il badante peruviano Jesus Alberto Flores Ramirez, arrestato domenica scorsa con l’accusa di tentato omicidio.

Ieri in tribunale si è svolta l’udienza di convalida a carico del 25enne, arrestato dalla polizia. Il peruviano, che ora si trova in carcere a Rimini, era in videocollegamento e ha risposto tranquillamente al giudice, dando la sua versione dei fatti.

È difeso dall’avvocato Stefano Pilato. Il giudice, alla fine dell’udienza, ha convalidato l’arresto, confermando la misura cautelare.

L’episodio era avvenuto davanti ad un circolo in via Roma. L’allarme al numero di emergenza era arrivato intorno alle 2.30, quando alcune persone avevano chiesto l’intervento delle forze dell’ordine fuori dal locale. Subito era accorsa una pattuglia della Volante.

Gli agenti avevano trovato il ragazzo a terra, disteso sul marciapiedi, con addosso i vestiti sporchi di sangue. Si trattava appunto del badante peruviano, richiedente asilo con il permesso di soggiorno valido, residente con i suoi familiari da qualche mese in città, dove lavora. Il 25enne, nel corso dell’udienza di convalida, ha raccontato di essersi recato nel locale insieme con i suoi amici connazionali, quando ad un certo punto fuori da lì sarebbe stato colpito alla nuca da una bottigliata.

Sarebbe stato aggredito, non si sa per quale motivo, con calci e pugni da alcune persone, tra cui suoi connazionali, restando ferito da un fendente alla gamba e riportando anche un taglio alla mano. Mentre era a terra, aveva cercato di ripararsi dai colpi.

Quando la polizia era arrivata sul posto lo aveva trovato disteso a terra, con gli abiti sporchi di sangue. Per quanto riguarda l’accoltellamento (era rimasto ferito in maniera grave un 41enne peruviano, ricoverato all’ospedale regionale di Torrette, ad Ancona), il 25enne avrebbe detto di non sapere nulla.

"Lui dice di essere stato aggredito da persone che erano presenti e nega decisamente i fatti - ha detto il suo avvocato, il legale Stefano Pilato, che si è opposto alla misura cautelare in carcere –. È provato da questa situazione e ha voluto dare la sua versione dei fatti".

Il 41enne peruviano che era rimasto ferito, non è in pericolo di vita. Era stato accoltellato al fianco, all’avambraccio e al capo.

Chiara Marinelli