Picchiava il figlio: condannato

Picchiato, chiuso in camera senza poter mangiare né dormire. Così un padre aveva pensato di punire il figlio, per i suoi risultati scolastici non eccelsi. Ma l’uomo è stato denunciato per abuso dei mezzi di correzione e condannato. L’episodio era successo a maggio del 2018 a Civitanova. L’uomo, un albanese oggi 49enne, se l’era presa con il figlio di 9 anni: prima lo aveva preso a calci e pugni, poi lo aveva tenuto segregato nella stanza, impedendogli di fare cena e di dormire, quindi gli aveva messo un cuscino sulla testa e gli aveva urlato che sarebbe stato meglio se non fosse mai nato. La vicenda era emersa nel corso una denuncia più ampia fatta dalla mamma del bambino, che aveva raccontato le violenze subite in casa anche da lei a causa del marito, spesso ubriaco, rimasto senza lavoro e feroce con tutti familiari; per questo lei, che aveva sempre lavorato per mantenere la famiglia e cercare di allevare in maniera dignitosa i figli, era fuggita di casa portando con sé i figli. Nel processo per l’abuso dei mezzi di correzione, il tribunale aveva ascoltato la versione del ragazzino, che però era stato molto titubante, nel timore ancora di subire l’ira paterna. Alla fine del processo, come chiesto dal pubblico ministero Francesca D’Arienzo, l’uomo è stato condannato dal giudice Francesca Preziosi a quattro mesi di reclusione. Difeso dall’avvocato Marco Mariani, l’albanese ora potrà fare appello; anche nell’ultima udienza in tribunale l’imputato è apparso piuttosto alterato dall’alcol. La mamma del bambino si era costituita parte civile con l’avvocato Michela Splendiani.