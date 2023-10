Picchiava la moglie anche quando era incinta

Minacce di morte, percosse, maltrattamenti di ogni genere anche quando era incinta e poi di fronte ai bambini piccoli. Questo ha subito una giovane donna da parte del marito, che ieri, dopo la sua denuncia, è stato condannato a quattro anni di reclusione.

I fatti sono avvenuti a Matelica dal 2016 al giugno del 2021, quando poi la donna, dopo essere stata cacciata di casa per l’ennesima volta con il figlio di un anno, si era decisa a chiedere aiuto. Secondo l’accusa l’uomo, un 38enne, non esitava a vessare la moglie senza fermarsi neppure quando lei era incinta, per almeno due delle tre gravidanze della donna. Oltre agli insulti, la minacciava usando anche i coltelli, sia per intimidirla, che per ferirla. In più occasioni l’aveva allontanata di casa, o picchiata dandole pugni sulla testa, sulla schiena e sulle gambe. La faceva cadere, oppure le serrava le mani intorno al collo e la spingeva contro il muro. Altre volte, l’aveva minacciata di buttarla sotto alle auto che passavano in strada. E se lei provava a sottrarsi a queste violenze, lui minacciava anche di uccidere i parenti di lei.

Il 27 maggio del 2021, la donna aveva detto al marito di aver perso il telefonino; lui allora l’aveva insultata, poi l’aveva presa per i capelli e l’aveva cacciata di casa con il figlio di un anno, dicendole di non tornare prima di aver ritrovato il telefonino. Così lei alla fine aveva trovato il coraggio di chiedere aiuto, per provare a sottrarsi a quella continua, dolorosa e mortificante violenza.

Per tutti questi comportamenti, come chiesto dal pubblico ministero Francesco Carusi, ieri nel corso dell’ultima udienza in tribnale il collegio dei giudici di Macerata ha condannato l’imputato a quattro anni di reclusione. L’imputato è stato, invece, assolto dall’accusa di aver violentato la moglie: la donna aveva riferito di aver dubito subire rapporti sessuali, perché costretta dalle minacce del marito che non si sarebbe preoccupato dei suoi rifiuti e dei suoi tentativi di sottrarsi, ma questa parte della sua versione non è stata ritenuta credibile.

Ora in ogni caso l’imputato, difeso in giudizio dall’avvocato Marco Emiliozzi, potrà fare appello contro la sentenza di primo grado.