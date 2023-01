"Picco di disturbi e pochi medici Situazione critica in Psichiatria"

di Franco Veroli

Rimodulazione e aumento delle funzioni da svolgere, il cambiamento della realtà sociale che ha fatto impennare la domanda di assistenza, la difficoltà nel reperire i professionisti (medici e tecnici) necessari. Sono questi i fattori alla base della difficile situazione in cui si trovano i Dipartimenti di salute mentale, tale da aver indotto gli psichiatri a scrivere una lettera-appello al ministro della salute Orazio Schillaci. Tra coloro che l’hanno sottoscritta c’è anche Stefano Nassini, il direttore del Dipartimento dell’Ast di Macerata (segue circa quattromila persone) che conferma la delicatezza del momento: "La crisi è dovuta a diverse cause", dice.

Ce le può spiegare?

"Dopo la chiusura dei manicomi, i dipartimenti sono inizialmente nati per gestire, in particolare, la schizofrenia. Nel tempo, però, le loro funzioni sono notevolmente aumentate, in quantità e qualità, visto che si tratta di funzioni complesse, a partire dalla differenziazione dei percorsi di cura, ma anche la gestione dei cosiddetti casi di emergenza, e tanto altro. Si aggiunga che negli ultimi anni ci sono stati importanti cambiamenti sociali, non ultimi la pandemia e la guerra, ma anche l’aumento del consumo di certe sostanze, che hanno creato un "clima di stress" e spinto le persone all’isolamento. Ciò ha favorito lo sviluppo di fattori predisponenti verso certe patologie. È per questo che il numero di coloro che si rivolgono a noi è fortemente aumentato. Si tenga anche conto del fatto che il nostro Dipartimento è una realtà articolata a cui, tra l’altro, fanno capo tre Strutture residenziali di riabilitazione (Srr), due comunità protette (una in gestione diretta e una in convenzione) e sei centri diurni distribuiti sul territorio della provincia. In questa situazione si inserisce, la carenza di specialisti – difficili da trovare – proprio quando ne servirebbero di più".

Quanti sono i pazienti seguiti dal dipartimento?

"Seguiamo circa quattromila persone, ma le richieste di assistenza sono molte di più, in continua crescita. La maggior parte è affetta da depressione e ansia, fenomeno in deciso aumento, in particolare negli adolescenti rispetto ai quali la pandemia ha ridotto i fattori protettivi. I casi di psicosi, nelle sue diverse forme, però, sono limitati".

Quanto pesano i vuoti nell’organico?

"Compresi alcuni che stanno per lasciare, mancano una decina di medici. Ma mancano anche altri operatori molto importanti, quali sono i tecnici della riabilitazione psichiatrica: ne dovremmo avere 12, ma quelli in servizio sono sei. Questi svolgono un ruolo di supporto fondamentale non solo nel trattamento della malattia cronica, ma anche quando questa è nella fase iniziale. Voglio ricordare che prima si individua la malattia e maggiore è l’efficacia della terapia da adottare. Dal suo insorgere al suo accertamento spesso passa molto tempo, anche anni. Non è facile riconoscerla, ma in presenza di certi sintomi è bene rivolgersi al medico di base e, poi, se necessario allo specialista. Purtroppo psichiatri e tecnici della riabilitazione sono figure professionali difficili da reperire, non sembrano attrarre i giovani".

Che cosa si può fare?

"Va fatta una profonda riflessione su quello che sono oggi i dipartimenti di salute mentale, una realtà completamente cambiata rispetto a qualche tempo fa, adeguando di conseguenza gli organici e le risorse. Ma bisogna agire in fretta, perché la situazione è davvero difficile".