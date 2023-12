"Piccola crescita delle nuove infezioni"

"La tendenza di fondo è quella di un lento calo dei casi. Quest’anno, però, probabilmente anche per la riduzione di alcune attività di controllo negli anni della pandemia, si registra - in generale - un piccolo aumento delle nuove infezioni". Così la dottoressa Paula Castelli (nella foto), già in servizio al reparto Malattie infettive di Macerata, ora presidente della locale sezione dell’Anlaids. Ma resta il problema di riuscire a fare un maggior numero di test, soprattutto perché la malattia non è più confinata nei gruppi a rischio di un tempo (omosessuali e tossicodipendenti), ma riguarda l’intera popolazione. "Fanno il test il 60% delle persone interessate, di queste il 40% sono già in Aids, con la malattia in fase conclamata - spiega la Castelli – e questo significa che si sottopongono all’esame solo quando hanno già dei sintomi". E’ bene, invece, intervenire prima. "Oggi la trasmissione del virus avviene soprattutto per via sessuale – prosegue – e proprio per questo nel momento in cui si ha un rapporto occasionale, al di fuori della coppia, è bene sottoporsi al test che può rilevare la positività al virus già dopo una ventina di giorni, ripetendo successivamente l’esame, dopo un po’ di tempo: tanto più è precoce la diagnosi, tanto più efficace è la terapia. Quando la diagnosi arriva dopo 56 anni dall’infezione tutto diventa più complicato". Intendiamoci: non è che in ogni rapporto occasionale ci si infetta, anzi è un fatto non così frequente, anche perché molti usano le necessarie precauzioni. "Ma se non si usano certe accortezze vale sempre la pena fare il test - sottolinea la Castelli -. Solo per determinati soggetti da qualche mese è disponibile gratuitamente la PrEP, una profilassi pre-esposizione che, attraverso l’assunzione di farmaci antiretrovirali, evita il rischio di infezione".

f. v.