Piccola Pesca e Amici della Vela. Interrogazione sul futuro

"Siamo venuti a conoscenza delle difficoltà in cui versa l’associazione Piccola Pesca per via del mantenimento della concessione demaniale in uso dopo la riduzione del numero degli associati. E poi di quelle che riguardano l’associazione Amici della Vela ‘Mario Jorini’, riguardo al pagamento di due concessioni limitrofi per le quali chiedono il ricongiungimento in una sola". A sollevare il caso è l’ex vicesindaco Rosalba Ubaldi, attuale consigliere di minoranza con Centrodestro Unito, che ha presentato un’interrogazione all’amministrazione di Porto Recanati. "Alle numerose richieste di incontro e soluzione – aggiunge la Ubaldi –, l’associazione Piccola Pesca è stata rinviata di volta in volta dal sindaco Andrea Michelini, dal vicesindaco Giuseppe Casali e dai vari assessori fino alla responsabile del settore Demanio, in un gioco alla ‘scaricabarile’". Centrodestra Unito chiede "di conoscere quali siano gli impedimenti per trovare una valida soluzione per le associazioni: o sotto l’aspetto tecnico con la riduzione della concessione nel caso dei pescatori e di un’unica concessione per gli Amici della Vela, oppure con un contributo economico".