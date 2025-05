Piccola Pesca torna a casa: "Sacrifici ben ripagati"

L’associazione Piccola Pesca è finalmente ritornata nella sua storica concessione sul lungomare Palestro di Porto Recanati. A giugno dell’anno scorso, loro malgrado, i pescatori se n’erano dovuti andare a causa dei costi sempre più alti per usare quella porzione di litorale e quindi si era creato un contrasto con l’amministrazione comunale del sindaco Andrea Michelini. La vicenda aveva suscitato anche l’interesse della cittadinanza, perché molti si erano detti dispiaciuti in quanto quell’associazione rappresentava gli ultimi pescatori rimasti in città. E proprio lì era possibile comprare del pesce fresco, appena pescato. Ma ecco il lieto fine.

"Siamo ritornati qui più o meno da un mese e mezzo – spiega Stefano Panetti, presidente dell’associazione Piccola Pesca –. Abbiamo concorso a un bando pubblico e alla fine la concessione ci è stata data per circa quattro anni, facendo ovviamente grossi sacrifici economici". Ma soprattutto i concittadini non si sono scordati per nulla di loro. "Devo dire che in queste settimane tanta gente sta venendo da noi per comprare il pesce – riprende Panetti –, visto che siamo tra i pochissimi ad avere un pescato a chilometro zero e di stagione. Ora è il periodo delle seppie, ma tra poco sarà quello in cui si pescano le sogliole, le pannocchie e i gamberi. Comunque siamo ben lieti di essere ritornati nel nostro luogo naturale, dove eravamo nati e rimasti per tantissimi anni".

In questi ultimi mesi, senza concessione demaniale, i pescatori portorecanatesi avevano trovato come base alternativa il porticciolo Cinque Vele a Porto Potenza. "Quella postazione la continueremo a usare – sottolinea Panetti –, ma solo in caso di maltempo per mettere in sicurezza tutta l’attrezzatura e le barche. Infatti le scogliere presenti davanti alla nostra concessione hanno bisogno di un’importante manutenzione e anzi vanno rinforzate subito".