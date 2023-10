Piccola volpe a spasso tra i tavoli del circolo tennis

È stata immortalata in un video una piccola volpe che si aggira curiosa tra i tavoli del circolo tennis di Tolentino. Da qualche sera, come si fa buio, l’animale selvatico aspetta che la struttura tolentinate si svuoti per uscire allo scoperto. Ma qualcuno dell’associazione Tennis Tolentino è riuscito a fare una ripresa con il cellulare, e a condividerla sui social. La volpe non sembra avere paura, anzi, spunta tra le sedie e passeggia tranquilla. "Non ha fatto nessun danno agli arredi", spiega il presidente dell’associazione, il maestro Marco Sposetti. La struttura si trova in zona Pace e intorno ci sono diversi campi; la bestiola potrebbe essere passata da lì.