"Piccole imperfezioni nelle etichette: così li abbiamo scoperti"

Preziosa nel corso delle indagini da parte delle Fiamme Gialle la collaborazione del consulente Pietro Dal Ben. "Sono stati sequestrati vari marchi, alcuni più noti, altri meno – ha spiegato Dal Ben –. In alcuni casi, come ad esempio Fred Perry, l’etichetta aveva delle caratteristiche particolari perché è stata prodotta fino al 2015 da una azienda che produceva l’etichetta sempre nello stesso sistema. Chi ha riprodotto l’etichetta contraffatta non aveva lo stesso telaio e così ho valutato che il prodotto non era originale. Alcune etichette, ad esempio, presentavano piccole imperfezioni grafiche sul ricamo, tipo le attaccature tra una lettera e l’altra non conformi all’orginale. Il materiale di fondo non è lo stesso usato dal brand. Bisogna stare attenti a queste cose. C’erano capi fatti molto bene, che potevano trarre in inganno". Anche i prezzi dei capi potevano sembrare in linea con quelli originali. All’indagato, ad esempio, un capo costava dai 25 ai 30 euro, 60 euro lo faceva pagare ai negozianti che lo mettevano in vendita a 90, 100 euro. Non è escluso che alcuni commercianti fossero a conoscenza della situazione, ma su questo sono ancora in corso le indagini: al vaglio i cellulari, in particolare, che potrebbero fornire nuovi elementi utili per ulteriori sviluppi. "L’operazione è a tutela dei marchi, ma anche dei consumatori che trovavano questi capi nelle vetrine delle vie dello shopping – ha detto il colonnello Ferdinanzo Mazzacuva –. Il consumatore diventa vittima di una vera e propria truffa. Un danno che reputo anche "reputazionale" per i brand".

Chiara Marinelli