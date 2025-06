"Piccoli esploratori" al Convitto, bambini alla scoperta della natura e degli spazi verdi della città

Gli alunni del Convitto scoprono la natura e gli spazi della città con "Piccoli esploratori". Il progetto fa parte delle iniziative del Ministero per il piano estate. Dal parco di Villa Lauri al Sasso d’Italia, passando per il museo di storia naturale e Camerino, dove hanno incontrato il biologo Alessandro Blasetti e ascoltato la professoressa Maria Luisa Magnoni, gli alunni hanno scoperto e parlato di fossili, insetti, tartarughe e sogni. Spazio anche alla fantasia con la tartaruga Moshi, che ispirato una drammatizzazione, per poi concludere al MuBi, il museo della biodiversità, a Macerata, dove Alessandro Battoni ha raccontato storie del territorio. "Questo progetto è un esempio luminoso di come la scuola possa uscire dai confini dell’aula per diventare esperienza viva, curiosa, concreta", ha commentato la dirigente Roberta Ciampechini.