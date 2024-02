Piccoli violinisti crescono

Altra applaudita esibizione, stavolta nella sala Aleandri di San Severino, per gli allievi dell’Accademia Violinistica di Macerata. In questo caso assieme ad un gruppo della locale Accademia Feronia. I piccoli musicisti della classe di violino del Maestro Lucia Mezzanotte hanno intrattenuto il pubblico presente con brani che hanno spaziato da Wieniawski a Paganini, da Bach a Mlynarski, per una selezione di notevole qualità. Gli artisti, dai più giovani ai più grandi (Alessandro Monachesi, Luis Baruni, Ilaria Zamponi, Chiara D’Onofrio, Xuan Pantaleoni, Matilde Maria Mercuri, Margherita Bolzonetti, Noemi Angeletti, Carlotta Brizi e Francesco Chiarella) hanno ricevuto il pieno di consensi per l’esecuzione. Da menzionare la giovane e talentuosa pianista Angelica Chiarella che si è messa a disposizione, come peraltro da diverse occasioni a questa parte, per l’accompagnamento pianistico di alcuni brani che lo richiedevano.

Andrea Scoppa