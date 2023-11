Piccolo artigianato e collezionismo, tornano le bancarelle del Barattolo

Domenica torna in centro storico "Il Barattolo". Sulle bancarelle articoli da regalo e da collezione di ogni genere e foggia, piccolo antiquariato e collezionismo, tutto il mondo del fatto a mano con idee regalo realizzate artigianalmente, porcellane, maioliche e ceramiche d’autore quadri di ogni epoca e pregiate stampe, rari documenti della storia locale, prodotti all’uncinetto e cucito creativo. Poi vintage di lusso, capi firmati, accessori ricercatissimi e pelletteria artigianale, stoffe, biancheria ricamata, corredi antichi, pizzi e merletti di una volta, dischi in vinile da collezione, musica e film con cd, dvd, blu-ray. Non mancheranno i prodotti enogastronomici locali a chilometri zero. Info: www.ilbarattolo.com.