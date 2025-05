"Piccolo è bello" al Lido Cluana

Mobili antichi e ambienti in miniatura di case, negozi, uffici e chiese nella mostra a cura di Renzo Guardabassi, al Lido Cluana fino a domenica. L’esposizione "Piccolo è bello" è una novità per Civitanova. "I vari ambienti – dice Guardabassi – partono dagli anni ’50, mentre per le chiese ce ne sono anche del 1600. Tutto è realizzato con passione". Ieri il taglio del nastro con l’assessore Barbara Capponi. La mostra, organizzata con il Centro sociale anziani e patrocinata dal Comune, è aperta dalle 16 alle 20 e dalle 21 alle 23, domani anche al mattino. Ingresso libero.

f. r.