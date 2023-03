"Piccolo mondo" fa ridere e divertire grandi e bambini

I grandi che tornano bambini e i bambini che riscoprono la bellezza di essere tali, tra giochi divertenti e grandi risate. E’ stata questa la magia dello spettacolo "Piccolo Mondo", andato in scena lo scorso weekend al teatro Mugellini di Potenza Picena. Il racconto è quello di una spassosa alternanza tra mimo e clown, messa in scena dall’attore Andrea Menozzi della compagnia emiliana Circolabile. Un pomeriggio coinvolgente con l’apprezzamento non solo dei più piccoli ma anche dei genitori, che hanno recensito positivamente la performance. "Un’atmosfera bellissima – ha detto l’assessore alla Cultura Tommaso Ruffini – possibile solo quando riusciamo nell’autentica impresa di portare più generazioni a teatro". Il prossimo spettacolo è in programma domenica 12 alle 17.30 con "Una montagna di stronzate" dei marchigiani Leonardo Accattoli e Stefano Tosoni. I biglietti sono acquistabili su ciaotickets.com e nei rivenditori autorizzati. Info: 3395045411.