Piccolo teatro itinerante al ’Lanzi’

"A teatro con mamma e papà", evento promosso dall’associazione Palcoscenico di Macerata, prevede, oggi alle ore 17.30 al teatro ’Lanzi’ di Corridonia, una festa "col botto" per avvicinare i più piccoli al mondo delle rappresentazioni sceniche in maniera piacevole e accattivante. Il ticket d’ingresso sarà di 5 euro e gli intervenuti saranno guidati alla scoperta del "Piccolo teatro itinerante", ovvero uno spettacolo rivolto ai bambini che si articolerà in due momenti: uno dedicato al racconto di favole attraverso la magia delle ombre; l’altro vedrà invece protagoniste delle storie divertenti ed allegre con fantastici burattini, il tutto condito con piccoli sketch che divertiranno grandi e piccini, per un momento di condivisione tra generazioni con su lo sfondo il sipario di velluto rosso.