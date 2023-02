Piediripa, fanno spesa senza passare dalla cassa Denunciati tre stranieri

Una bella spesa al supermercato, senza passare dalla cassa. È quello che avrebbero fatto tre ragazzi immigrati, giovedì nel tardo pomeriggio al centro commerciale Val di Chienti. Intorno alle 19 i tre sono entrati al supermercato. Uno di loro è rimasto nei pressi di un addetto della sicurezza, dipedente della società privata Agenzia servizi fiduciari, come se facesse da palo; gli altri due, muniti di zaini, si sono aggirati un po’ tra gli scaffali. Poi a un certo punto si sono avvicinati all’uscita con aria indifferente, e appena hanno creduto di avere via libera, perché la guardia privata sembrava distratta da una persona che chiedeva informazioni, hanno infilato l’uscita scappando via di corsa. L’addetto alla sicurezza si è lanciato dietro di loro, ma arrivati al parcheggio i tre sono riusciti a far perdere le tracce. Poco dopo però è passata una pattuglia dei carabinieri, ai quali la guardia privata ha spiegato l’accaduto. E pochi minuti dopo, i militari hanno rintracciato e fermato i tre fuggitivi. In uno zaino sono stati trovati scatolette di tonno, condimenti per la pasta, formaggio e tavolette di cioccolata, per un valore complessivo di 45 euro. La refurtiva, che è stata riconosciuta dal direttore del supemercato, è stata restituita, e i tre sono stati denunciati per il furto.