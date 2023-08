Piediripa, ok ai lavori di manutenzione dei marciapiedi

Un investimento di 110mila euro per sistemare i marciapiedi a Piediripa. Nei giorni scorsi, la giunta ha approvato il progetto esecutivo degli interventi che si sono resi necessari nella frazione, dopo che i tecnici hanno riscontrato un manto ammalorato e alcune buche dovute all’usura. Gli interventi interesseranno borgo Piediripa, con il rifacimento della pavimentazione in un tratto di marciapiede e posizionamento di dossi rallentatori in corrispondenza del passaggio pedonale della fermata dell’autobus; via Metauro, con la realizzazione di un tratto di nuovo marciapiede e la razionalizzazione della posizione delle fermate autobus esistenti; la zona davanti alla chiesa, lungo la strada Carrareccia con il rifacimento della pavimentazione di alcuni tratti di marciapiede, la realizzazione di scivoli e di opere per l’illuminazione dei passaggi pedonali e via Tagliamento, con il rifacimento della pavimentazione in un tratto di marciapiede nella zona scuola "Sandro Pertini". Le lavorazioni comporteranno, limitatamente a ciascun intervento, modifiche al traffico che saranno concordate con il comando di polizia municipale.