Piediripa presenta il conto al Comune

Da poco più di un mese anche Piediripa ha un defibrillatore pubblico, posizionato nella piazzetta della chiesa e domani alle 21 al teatrino parrocchiale si terrà un incontro formativo proprio su questa macchina fondamentale in caso di emergenze cardiache. Voluto dalla coordinatrice del consiglio di quartiere, Sofia Blarasin (foto), verrà condotto dall’associazione Cives di Macerata. Si discuterà del funzionamento delle postazioni Dae (Defibrillatori automatici esterni) presenti nel territorio, del sistema di emergenza sanitaria territoriale e delle corrette procedure da seguire in caso di emergenza. La partecipazione è gratuita ma è richiesta la prenotazione al 349.6988792. Nell’ultima riunione del Consiglio finalmente si è tornati a parlare della cancellazione di alcune corse degli autobus che hanno azzerato o quasi le possibilità di usare il servizio pubblico, specie nel pomeriggio, per i residenti lungo via Borgo Piediripa. Quei residenti che in primavera avevano raccolto circa 250 firme per ripristinare il servizio come era prima, ma che ancora attendono risposte dalle istituzioni cittadine. Inoltre il Consiglio ha richiesto l’installazione di attraversamenti pedonali rialzati in via Po; di migliorare la segnaletica orizzontale e di organizzare meglio i parcheggi lungo Via Metauro; di sistemare i marciapiedi danneggiati (forse sarebbe meglio dire distrutti...) in varie parti della frazione dopo i lavori per l’installazione della fibra. Infine, il Consiglio ha ricordato l’importanza di pianificare le operazioni di disinfestazione contro le zanzare, in vista delle prossime stagioni primaverile ed estiva.

Andrea Scoppa