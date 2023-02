"Piediripa, rotatoria vicino all’ufficio postale"

Una rotatoria a Piediripa, la sistemazione dei marciapiedi del Sasso d’Italia, e l’intitolazione di uno spazio pubblico al dottor Carlo Urbani. Sono i temi che, con due interrogazioni e un ordine del giorno, il consigliere del Pd, Alessandro Marcolini, sottoporrà al Consiglio comunale, nella prossima seduta.

"A Piediripa – scrive l’esponente Dem - vi è un incrocio posto tra via Annibali e la Cluentina, dinanzi all’ufficio postale, ad alto addensamento di traffico". Soprattutto nelle ore di punta, prosegue, la circolazione è difficile e poco sicura. Il consigliere chiede dunque se il Comune abbia programmato una rotatoria in quell’incrocio, e con quali tempi. La seconda interrogazione riguarda invece le condizioni dei marciapiedi di viale Indipendenza che, "nell’ultimo tratto che porta a Montalbano sono dissestati da tempo e necessitano di urgente manutenzione. La situazione è pericolosa, poiché in alcuni punti lo stato dei marciapiedi è talmente compromesso da renderli addirittura non percorribili dagli utenti. Problema ancor più grave per portatori di handicap e famiglie con i passeggini e i bambini". Anche l’area sotto al bosco urbano ha bisogno di manutenzione. In proposito dunque il consigliere chiede se l’amministrazione comunale abbia previsto interventi in quella zona.

Infine, con l’ordine del giorno Marcolini ricorda il dottor Carlo Urbani, che prestò servizio anche a Macerata dal 1990 al 2000. Medico italiano dell’Oms, identificò la Sars e purtroppo ne rimase vittima lui stesso. "Nel marzo di quest’anno ricorrono i venti anni dalla sua scomparsa - sostiene Marcolini -. È importante che anche la città di Macerata ricordi questo eroe dalle straordinarie capacità professionali e umane, e che ha dedicato la sua vita agli altri, provvedendo ad intitolargli una strada, una via, una piazza, un parco, o un’area pubblica".