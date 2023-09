Piegusciano e Calcina, ok ai piani attuativi

Approvati in via definitiva dal Consiglio comunale di Camerino (nella foto) i piani attuativi per la ricostruzione delle località di Piegusciano e Calcina: dopo un lungo intervento tecnico dell’architetto Maurizio Forconi che ha spiegato l’iter che ha portato a definire i due piani attuativi all’ordine del giorno, questi sono stati approvati all’unanimità dall’assise. "Finalmente portiamo ad approvazione i piani attuativi di queste due frazioni, definendo un iter iniziato svariati anni fa – ha dichiarato il consigliere di minoranza Luca Marassi –: speriamo di poter fare presto la stessa cosa anche per gli altri tre piani attuativi rimanenti, quelli di Sant’Erasmo, Vallicelle e centro storico". In merito ai restanti piani attuativi si è espresso il sindaco Roberto Lucarelli: "Per Sant’Erasmo sono in corso gli approfondimenti geologici necessari, e tra qualche giorno faremo un nuovo incontro con l’Usr e gli abitanti della frazione – così il primo cittadino -: per quanto riguarda il centro storico, lunedì scorso c’è stato un incontro con il sub-commissario Loffredo per la modifica del piano attuativo inerente lo stesso centro storico; seguirà anche la modifica del piano attuativo inerente Vallicelle, in virtù dell’ordinanza n. 54". L’approvazione definitiva dei piani attuativi era stata preceduta da un’interrogazione presentata dalla consigliera Roberta Fattoretti: "La mia interrogazione ha ad oggetto la strada comunale che collega le frazioni di Spindoli, Spindoli Di Sotto e San Felice – ha spiegato la consigliera di Camerino Ripartiamo –: considerando che da più di sette mesi il tratto di strada è chiuso per dissesti e cedimenti della carreggiata, tenendo conto dei disagi arrecati da tale chiusura ai residenti e considerato che la galleria a Santa Barbara, che fa parte della Pedemontana, sembra a buon punto, quali sono le azioni in programma o già intraprese dalla giunta per la riapertura della strada?". All’interrogazione ha risposto l’assessore ai lavori pubblici, Stefano Falcioni: "Il 13 settembre scorso si è tenuto in questa sala un incontro con gli abitanti delle frazioni coinvolte, al quale hanno partecipato anche la Quadrilatero e la Dirpa, che ha spiegato le attività programmate per i prossimi mesi – così Falcioni –: questi saranno ultimati a novembre-dicembre, e solo dopo, per motivi di sicurezza, la Dirpa provvederà al ripristino della strada".