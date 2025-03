"Piena di buche e restringimenti. La superstrada è troppo pericolosa"

Il sindaco di Belforte Alessio Vita lancia un appello all’Anas per le condizioni in cui versa la superstrada. In particolare il tratto con la carreggiata ristretta in direzione mare, da Belforte a Tolentino, con il limite di 70 chilometri orari in direzione monti e il manto stradale completamente deteriorato.

La Val di Chienti è così da tempo ormai, ma il cantiere per la sistemazione dell’asfalto non è mai partito e gli automobilisti si trovano a percorrere ogni giorno l’arteria principale che collega l’entroterra alla costa con il rischio di incidenti sempre dietro l’angolo. Il restringimento di carreggiata e il limite di velocità sono deterrenti, nell’attesa che Anas intervenga per sistemare un pezzo di strada "diventato impossibile da percorrere in entrambe le direzioni, ma dopo mesi di attesa ancora nulla". Vita sollecita quindi l’Anas a un intervento immediato: "Mi sono confrontato in questi giorni con il referente dell’azienda – dice il primo cittadino –. Mi ha assicurato che il progetto per l’intervento è pronto, ma sono in attesa del finanziamento per poter dare il via ai lavori e probabilmente ci vorrà ancora un po’ di tempo prima che partano. Ma con l’arrivo della bella stagione il traffico lungo la 77 è destinato ad aumentare, gravando dunque su una situazione già pericolosa per chi percorre la superstrada quotidianamente per recarsi al lavoro. Il rischio di incidenti è altissimo e non possiamo più attendere in questa situazione di stallo che non limita il pericolo, anzi".

Il sindaco chiede aiuto anche agli enti sovracomunali, affinché possano intercedere per sbloccare i finanziamenti necessari a dare il via all’opera: "Il cantiere deve partire il prima possibile – ribadisce – poiché è già tardi, e in questo modo si finirà comunque per non avere la carreggiata completamente libera e sicura per l’inizio dell’estate. Ormai sappiano quali sono i disagi sulla Val di Chienti nel periodo estivo ed è bene fare del tutto per evitarli, o almeno ridurli al minimo". Infine la raccomandazione agli automobilisti e a tutti gli utenti: "Chiedo la massima attenzione a chi percorre la superstrada. Siamo tutti consapevoli della pericolosità di quel tratto in entrambe le direzioni, e proprio per questo invito a fare attenzione e a rispettare i limiti e le disposizioni".

Sono frequenti le segnalazioni da parte dei cittadini tra restringimenti, lavori in corso, deviazioni e strade colabrodo.

Lucia Gentili