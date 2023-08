Pienone al Parco dell’Annunziata per "Un grande spettacolo c’è"

di Ennio Ercoli

Simpaticissima e briosa anteprima show in notturna con la principessa Nancy e super Borghetto – al Parco dell’Annunziata martedì sera – del "corpo di ballo" dei 93 ragazzi fulcro, anima e guida della settima edizione del festival "Un grande spettacolo c’è", che andrà in scena questo fine settimana (domani, sabato e domenica) con pirotecnico finale (alle 22) garantito dal "Magic Party", spettacolo super, preparato nel quartier generale delle Winx (Rainbow di Loreto), che fungerà da "test" generale, prima di prendere il largo per moltissime città e teatri italiani. Per questo a Montecosaro ci sarà quasi sicuramente – in prima fila e tra la gente – anche il fondatore delle Winx, il fenomenale Iginio Straffi, il maceratese di Gualdo, ormai famoso in tutto il mondo, che ha inventato una chiave educativa moderna e coinvolgente, sul fronte dell’intrattenimento che entusiasma milioni e milioni di bimbe, ragazzine e giovanissimi. "L’anno scorso abbiamo registrato seimila presenze – ha detto Stefano Leva, responsabile della nutrita serie di spettacoli programmati per la tre giorni –. Quest’anno vogliamo superarci, moltiplicando entusiasmi e partecipazione di giovani e famiglie". "Il dato saliente di questo evento di qualità – ha spiegato il Sindaco Reano Malaisi – è costituito dal fatto che sono i ragazzi stessi più grandicelli che fungono da educatori: un metodo efficace e coinvolgente dal punto di vista pedagogico per costruire "comunità", che è l’obiettivo primo di tali incontri sul prato verde avviati a Montecosaro, dove i rapporti umani e sociali sono e vogliamo siano sempre più improntati alla cordialità, all’amicizia, allo stare insieme in allegria, fiducia e armonia". "Questa festa d’estate per le famiglie ed i giovani – ha aggiunto Stefano Cardinali dell’associazione il Borgo, presieduta da Bruno Massaccesi – è cresciuta di anno in anno per la bontà della proposta, il sostegno di 43 amicisponsor, tanto che sono previsti arrivi da tutta la provincia e persino dall’intera regione Marche". "Spettacoli, giochi, murales, laboratori di cinema, scienze e babydance, truccabimbi e palloncini: è tutto pronto, assieme agli stand gastronomici (venerdì pennette all’arrabbiata gratis per tutti)", hanno sottolineato Massaccesi, David Marignani, Riccardo Lanaia, Ludovico Foresi e tutto lo staff. Fittissimo il cartellone.