Pienone alla festa del Perdono di San Nicola

di Lucia Gentili

Anche quest’anno la festa del Perdono di San Nicola ha fatto il pienone. Domenica basilica gremita a tutte le ore, dalle prime ore del mattino. Le bancarelle della fiera hanno colorato il centro storico, mentre via Ozeri è stata trasformata in una sorta di galleria, con i quadri di bambini e adulti, dalla mostra di pittura targata Laboratorio dell’arte del maestro Roberto Di Dionisio. Alla festa ha partecipato anche una delegazione del Comune pugliese di Modugno (dove, secondo la tradizione, San Nicola da Tolentino fu concepito dai suoi genitori in ritorno dal viaggio votivo presso la tomba di San Nicola di Bari) guidata dal sindaco Nicola Bonasia e dall’assessore Gianfranco Spizzico. Sono stati accolti dal sindaco Mauro Sclavi e l’occasione è servita anche per rinsaldare il legame di amicizia tra i due Comuni. Molto partecipata la processione per le vie del centro con le reliquie e la statua del santo, presieduta dal vescovo Nazzareno Marconi. A seguire, messa solenne in basilica celebrata da monsignor Robert Francis Prevost, prefetto del dicastero dei vescovi e da padre Giustino Casciano, priore provinciale degli Agostiniani d’Italia (nonché priore della basilica). Presenti le autorità civili e militari, tra cui i sindaci dell’unione montana Monti Azzurri, e il maggiore Giulia Maggi, comandante della Compagnia dei carabinieri di Tolentino. Piazza affollata pure di sera, con l’esibizione del Concerto di Fiati G. Verdi diretto dal maestro Daniele Berdini e la tradizionale tombola, organizzata da Ricrea e Pro Loco 2.0.