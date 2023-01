Pienone allo Spirito Santo: il ricavato all’associazione ProssimaMente

Successo per lo spettacolo "Tutti insieme appassionatamente...nella calza della Befana", domenica al teatro Spirito Santo di Tolentino, organizzato da Paolo Domizi de Li Spiritusi e da Edoardo Mattioli della Pro Loco, con la direzione artistica di Luca Romagnoli, che ha condotto la serata con Giusy Minnozzi. Tutti gli artisti si sono esibiti gratuitamente e l’incasso è stato interamente devoluto a sostenere le attività dell’associazione ProssimaMente. Applausi a scena aperta per Anita Bartolomei, Roberta Biagiola, Gaia Gattafoni, Nicole Marzaroli, lo storico gruppo de I Ragni (Angelo Pippa, Enzo Grassettini, Goffredo Nobili, Alberto Domizi, Daniele Domizi e Federico Bracalente), le ex coriste del Cantapiccolo con la direzione musicale del maestro Tiziana Muzi. E anche per Alessia Tiberi, Francesco Ciccarelli e le alunne e gli alunni di Alchemy Dance Studio, la compagnia Li Spiritusi con Paolo Domizi, Enzo Cipollari, Stefano Sincini, Alberto Corona, Graziano Fefè, Valerio Pettinari, Francesco Volponi e Fabio Rossi. Ospite speciale, il cantautore Michele Pecora. Hanno collaborato don Vito Zecchino e la parrocchia, Incanto Event & Wedding Planner, Silvano Ronconi e Tonico Service. "Questo spettacolo è una sorta di numero zero – hanno spiegato i promotori –, che vuole diventare un appuntamento semestrale per far esibire giovani talenti e non solo, coniugando spettacolo e musica con la solidarietà e offrendo un evento gratuito di qualità alla cittadinanza". Complimenti dal sindaco Mauro Sclavi e dal presidente del Consiglio comunale Alessandro Massi.

Lucia Gentili