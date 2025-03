Pierantoni: turno buono per Aurora Treia e Casette Verdini

Si attende il primo verdetto in Promozione, il Trodica è a un passo dall’Eccellenza che potrebbe conquistare nel match interno con la Palmense, seconda forza del torneo. Ecco le partite di questo turno presentate da Gregory Pierantoni, allenatore della Vigor Montecosaro.

Porto Sant’Elpidio-Azzurra Colli: "Si tratta di una gara equilibrata che potrebbe finire in parità".

Aurora Treia-Corridonia: "L’Aurora viene da una striscia positiva e farà di tutto per centrare la vittoria. L’Aurora è favorita ma non mi sorprenderei se scaturisse un pareggio".

Cluentina-Montegiorgio: "Per la Cluentina è l’ultima chance".

Elpidiense Cascinare-Monticelli: "L’Elpidiense in casa è un ostacolo per chiunque, ma non penso che il Monticelli possa perdere un’altra volta. Potrebbe finire in parità".

Grottammare-Casette Verdini: "Al Grottammare potrebbe andare bene il pareggio contro un Casette Verdini che sa essere pericoloso in trasferta".

Settempeda-Azzurra Sbt: "L’Azzurra in trasferta è la più pericolosa, ma la Settempeda farà di tutto per vincere dopo il ko con il Corridonia".

Vigor Montecosaro-Sangiorgese: "Loro hanno un solo risultato mentre noi stiamo cercando di assicurarci i punti per la permanenza nella categoria e speriamo di conquistarli oggi".

Trodica-Palmense: "C’è solo la vittoria del Trodica in uno stadio a festa, tra l’entusiasmo dei tifosi".