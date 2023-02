Pierino e le altre storie, concerto per famiglie al teatro Lauro Rossi

Fine settimana dedicato ai più piccoli e alle famiglie. Domenica l’Orchestra filarmonica marchigiana si esibirà al teatro Lauro Rossi con il family concert "Pierino e le altre storie". L’appuntamento, realizzato in collaborazione con l’amministrazione comunale, è incentrato sulla più celebre e amata opera musicale per l’infanzia: il Pierino e il lupo di Prokof’ev, fiaba musicale scritta per divertire i piccoli e nello stesso tempo per introdurli alle magie della "tavolozza orchestrale". La Form sarà diretta da Aram Khacheh, mentre la voce recitante sarà di Lucia Palozzi. Biglietto unico 5 euro. La biglietteria è aperta dal martedì al sabato dalle 10 alle 13 e dalle 16.30 alle 19.30.