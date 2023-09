Piermattei: "Ottenuti quasi tutti i fondi richiesti"

"La Regione ci ha riconosciuto quasi l’intera cifra richiesta, di 180mila euro rendicontati ne abbiamo avuti 175mila". Il sindaco di San Severino Rosa Piermattei fa il punto ad un anno dall’alluvione. "I lavori sono stati tutti portati a termine durante e subito dopo l’emergenza – prosegue – perché si è reso necessario sgomberare immediatamente le strade da colate di fango, liberarle dagli smottamenti delle scarpate laterali, ripristinarle da avvallamenti e cedimenti per via dell’azione dell’acqua, al fine di renderle praticabili. Uomini e mezzi del Comune, e di diverse imprese private incaricate, erano intervenuti, sempre in piena emergenza, per riaprire pozzetti e tombini stradali insieme alle cunette laterali e per liberare le arcate del ponte Sant’Antonio, sul fiume Potenza, da tronchi e rami. Tra gli interventi che si erano resi necessari, inoltre, la rimozione di rami e alberi crollati sulle strade e su alcune aree pubbliche, la sistemazione di apposita segnaletica per indicare i numerosi pericoli".