Piero Pelù costretto a posticipare il suo tour, concerto a Porto Recanati spostato al 2024

Salterà purtroppo il concerto di Piero Pelù a Porto Recanati, che era stato programmato all’arena Gigli per il 27 luglio. E anzi per vederlo bisognerà attendere il prossimo anno. Proprio ieri, con un messaggio pubblicato sui suoi canali social, il rocker toscano ha dovuto annunciare ai fan lo spostamento del tour "Estremo live 2023", che lo avrebbe visto protagonista questa estate nei principali festival italiani. "Ragazzi miei, non avrei mai voluto farvi questa comunicazione ma a questo punto è inevitabile – ha scritto Pelù sui social network –. Durante una session di registrazione a Milano ho subìto uno shock acustico forte dalle cuffie. Questa cosa ha acutizzato gli acufeni coi quali già convivevo da molti anni rendendoli ora molto aggressivi e dopo vari controlli, ho ricevuto l’unanime comunicazione che avrò bisogno di un riposo forzato". Per tale motivo, il concerto che era previsto questa estate all’arena Gigli verrà posticipato esattamente di un anno, e cioè al 27 luglio 2024. Gli organizzatori spiegano che i biglietti acquistati restano validi per la nuova data, l’eventuale rimborso è possibile al circuito d’acquisto entro il 7 agosto.