Piero Pelù star dell’estate all’Arena Gigli

Piero Pelù sarà uno dei principali richiami dell’estate portorecanatese, per i turisti e non solo. Piero Pelù questa estate porterà tutta la sua storia di musica rock sui palchi più prestigiosi del nostro Paese, in un viaggio da nord a sud affiancato dalla sua band rinnovata: i Bandidos. Per l’occasione Pelù ha radunato e rinnovato i suoi Bandidos (Alessandro “Finaz” Finazzo alle chitarre e voce, Valerio “Voodoo” Recenti al sinth, tastiere, sampless e voce, Luc “Mitraglia” Martelli alla batteria, percussioni, sampless e cori, Dado “Black Dado” Neri al basso maggiorato e cori) per immergere il pubblico nelle sue inconfondibili sonorità vocali e sonore tra i classici del suo repertorio da solista e da frontman dei Litfiba. Tra le tappe del tour, organizzato da Friends & Partners, figura l’Arena Beniamino Gigli di Porto Recanati il 27 luglio alle 21. Info: 0871 685020 - 085 9433361