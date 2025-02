Pieroni cambia casacca: equilibri in bilico

Il consigliere Federico Pieroni lascia Tolentino Civica e Solidale e passa al gruppo misto. Per spiegare la scelta ripercorre la vicenda. Prima sono state revocate le deleghe agli assessori Giombetti e Lucaroni, appartenenti alla stessa lista, poi il sindaco "ha restituito una visione dei fatti accaduti poco coerente con gli avvenimenti, invitando coloro che non si adeguano a valutare di allontanarsi dalla maggioranza". Fino alle dimissioni di Isabella Tonnarelli da assessore per incompatibilità. "Tutto ciò senza condividere, per quanto io sappia, con Tolentino Civica e Solidale e con coloro che per tale lista hanno ottenuto la maggioranza delle preferenze – spiega Pieroni –. Era stata chiesta una riunione della lista per un chiarimento, ma è stata rifiutata dal sindaco. È stata poi indetta una riunione, da parte sua, con i componenti della lista Civica e Solidale dopo aver defenestrato gli assessori di riferimento. Circa sei mesi fa si era avviata la costituzione di un’associazione, su richiesta del sindaco, che rappresentasse la lista, ma il processo di costituzione si era poi arenato anche per volontà dello stesso Sclavi". Pieroni arriva quindi alla decisione: "Questo modo di condurre l’ente rischia di minare la fiducia della cittadinanza nelle istituzioni. Tale comportamento non è da me condiviso. Non mi ritengo più rappresentato dal gruppo Tolentino Civica e Solidale e passo al gruppo misto".

Oggi saranno svelati i nomi delle due figure tecniche che faranno parte della nuova giunta. Attualmente il consiglio, oltre che dal sindaco e dal presidente Massi, è composto da sette consiglieri di maggioranza (Luigino Luconi di Tolentino Civica e Solidale, Alba Mosca di Riformisti Tolentino e gli altri cinque di Tolentino Popolare), sei di minoranza e due del gruppo misto (Pieroni e Antonio Trombetta, uscito da Tolentino Popolare). Quindi le votazioni in alcuni casi potrebbero risultare nove a otto, salvo assenze. Invece sulle dimissioni dell’architetto Tonnarelli, assessore per 24 ore, "seppur l’accettazione sia legittima – ha commentato il sindaco –, un’interpretazione Anac pone dubbi sull’assimilazione della figura dirigenziale con la figura di posizione organizzativa. L’Anac ritiene similare il ruolo rendendo non compatibile la figura di posizione organizzativa all’ufficio tecnico del Comune di San Ginesio con il ruolo di assessore di un Comune con oltre 15mila abitanti. Questa disposizione rendeva compatibile la figura di assessore a patto che lei rinunciasse alla condizione lavorativa, ma è comprensibile che questa indicazione mettesse la stessa Tonnarelli nella condizione di rinunciare al suo incarico. Comprendo la scelta e la ringrazio per la sua disponibilità, convinto che la nostra città avrebbe potuto beneficiare della sua professionalità e passione".

Lucia Gentili