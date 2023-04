Pierpaolo Borroni eletto nell’ufficio di presidenza del Consiglio regionale

Pierpaolo Borroni è stato eletto nell’ufficio di presidenza del Consiglio regionale che al vertice ha confermato Dino Latini affiancato dai vice Gianluca Pasqui di Forza Italia e da Andrea Biancani del Pd e che, come consiglieri, vede il civitanovese Borroni subentrare a Marco Marinangeli della Lega e la conferma di Micaela Vitri del Pd. "Ringrazio – commenta Borroni – in primis Fratelli d’Italia per avermi indicato. E anche l’intera maggioranza di centrodestra per averlo confermato con il voto. E’ un riconoscimento personale che mi gratifica e mi spingerà a mettermi a disposizione del presidente Dino Latini e degli altri colleghi per fare in modo che i lavori dell’aula consiliare possano svolgersi nell’interesse esclusivo dei marchigiani e, quindi, licenziando i provvedimenti che vadano incontro alle loro concrete esigenze ed aspettative". "Nel corso – continua – di questa prima metà della legislatura, come centrodestra, sono state tante le leggi regionali approvate e che rispondono in pieno a questi propositi. Andiamo avanti, ancora più spediti e con la politica del fare bene che contraddistingue la giunta Acquaroli e l’intera maggioranza".