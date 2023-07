Pierpaolo Turchi entra nel Consiglio Comunale di Vince Civitanova

Cambio di casacca per Pierpaolo Turchi, che ha lasciato il gruppo Civitanova Unica ed è diventato ufficialmente un nuovo consigliere comunale di Vince Civitanova. L’annuncio c’è stato sabato sera davanti a oltre 100 simpatizzanti nel ristorante VitaNova, luogo scelto per dare il via al nuovo progetto culturale che ha visto come primo ospite il professore Carlo Cambi. Tra i presenti Fausto Troiani, l’assessore Roberta Belletti, i consiglieri Capozucca e Mercuri, il presidente e il segretario di Vince Civitanova Alessandro d’Urso e Simone Garbuglia. "Da oggi – ha detto Turchi – sarò al vostro fianco e insieme porteremo avanti le nostre battaglie per far crescere la città che lasceremo ai nostri figli". Con l’ingresso di Turchi, Vince Civitanova passa ora da tre a quattro consiglieri comunali. "Sono un uomo di destra leale e fedele ai suoi ideali – ha aggiunto Turchi – e per me la politica è amicizia, concretezza, determinazione ed entusiasmo".