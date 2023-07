Pierucci del comitato: "Chiediamo al Comune lo stato di rischio sismico degli edifici"

"L’amministrazione comunale ha applicato due pesi e due mesi. Infatti, durante il festival Danzamare, i partecipanti sono stati ospitati di notte nelle ex scuole medie, ossia l’edificio che è stato lesionate dal terremoto. Cos’è questa l’ennesima presa in giro del sindaco Noemi Tartabini, dopo quella detta in precedenza che le vecchie elementari in piazza Douhet sarebbero inagibili?". E’ la protesta di Pierpaolo Pierucci, referente del Comitato apolitico per il centro civico di Porto Potenza. "Non è solo il problema delle scuole medie, che sembravano inagibili e per questo le lezioni sono state spostate in altre sedi – afferma Pierucci –. C’è una continua confusione sullo stato degli edifici pubblici. Per l’ospizio, la richiesta di indagine tecnica è partita tre settimane fa. Molte associazioni (solo Porto Potenza ne ha circa 30) hanno la sede o i depositi in edifici comunali, dove però non è nota la pericolosità in caso di terremoto. Bisogna ora fare chiarezza una volta per tutte, anche perché sulla base di affermazioni di inagibilità si vuole giustificare maldestramente l’abbattimento delle ex scuole elementari, in piazza Douhet. Cosa che invece appare sempre più frutto di una scelta politica insensata – rincara la dose Pierucci –. Il comitato è d’accordo con l’amministrazione sul principio di precauzione e incolumità dei cittadini, ma questo deve valere in linea generale per tutti gli edifici pubblici ed in base alle normative". Proprio per tale motivo, il Comitato apolitico ha spedito al Comune una lettera. "Abbiamo chiesto di farci sapere lo stato di rischio sismico degli edifici pubblici – aggiunge Pierucci –. E questo tramite una semplice lista che contenga la descrizione dell’edificio, l’utilizzo attuale, il riferimento alla relazione di valutazione sismica, con il dato di vulnerabilità sismica e l’eventuale dichiarazione di inagibilità".

g. g.