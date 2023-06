"Pierucci ha aggredito verbalmente il sindaco"

di Giorgio Giannaccini

"Nel corso dell’assemblea pubblica di lunedì, il coordinatore del Comitato Apolitico per il Centro Civico di Porto Potenza, Pierpaolo Pierucci, si è reso protagonista di una vera e propria aggressione verbale ai danni del sindaco Noemi Tartabini e del consigliere di maggioranza Michele Galluzzo. Aggressione che lo ha visto inveire violentemente a pochi centimetri dal volto del primo cittadino. Il gesto è stato condannato pubblicamente dai presenti. E a dir la verità ci saremmo aspettati un ritorno sui propri passi da parte dell’autore". Così l’amministrazione di Potenza Picena risponde allo stesso Pierucci, che in un articolo dell’altro giorno aveva dichiarato che dopo "il brutto muso" il Comune gli aveva consegnato la relazione tecnica sul rischio sismico effettuata nel 2016 sull’ex scuola di piazza Douhet. "Leggiamo invece alcune sue dichiarazioni comparse sul Carlino, che proprio questo atteggiamento aggressivo avrebbe ‘favorito’ la consegna della relazione tecnica sull’ex scuola elementare di piazza Douhet – osserva l’amministrazione comunale –. Questo ci lascia attoniti. Abbiamo dimostrato sin dall’inizio di voler intraprendere la via del dialogo, invitando i referenti del Comitato in municipio. È davvero questo il clima su cui si vuole fondare il confronto? Sulle azioni ‘a brutto muso’? La violenza e le illazioni debbono essere messe alla porta. E non sono certo strumenti utili a ottenere risultati. La legittimazione è ancor più grave dell’atto stesso. Spiace davvero dover essere costretti a sottolinearlo". Quanto alla documentazione che è stata consegnata a Pierucci, l’amministrazione aggiunge: "Ci sono procedure burocratiche, e martedì l’ufficio tecnico comunale, nel pieno rispetto delle procedure e dei tempi previsti, ha provveduto a consegnare al Comitato la relazione tecnica. Detto ciò, apprendiamo della volontà da parte del Comitato di presentare un progetto alternativo, su cui dovrebbero essere dirottate le risorse ministeriali intercettate. Ribadiamo che tali risorse sono state assegnate al nostro specifico progetto. Dunque, non è in alcun modo possibile dirottarle su altro. Farlo significa perderle".