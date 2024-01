Pietra d’inciampo per ricordare Bivash e tutti gli altri

Apposta a San Severino la prima pietra d’inciampo della provincia di Macerata. È dedicata a David Bivash, ebreo originario di Salonicco che, dopo aver vissuto 20 anni a Napoli con la propria famiglia, è stato internato a piede libero a San Severino. Una pietra di inciampo che va a comporre l’ampio puzzle della memoria per non dimenticare una delle pagine più tragiche della nostra storia. Ad organizzare la commemorazione, la sezione Anpi di San Severino con la presidente Donella Bellabarba e il Comune. La professoressa Simona Gregori, dopo aver condotto delle ricerche, ha scritto un piccolo libro sulla storia di David Bivash. "La famiglia di Bivash era benestante, erano dei commercianti all’ingrosso di calze. A causa delle leggi razziali - ha ricordato Gregori - venne loro impedito di esercitare la professione. Poi nel ‘38 vennero emanate le leggi di guerra che disponevano l’internamento dei sudditi delle nazioni nemiche, di quelle neutrali e degli apolidi. Gli ebrei venivano considerati nemici. Così Bivash venne arrestato, tradotto a Poggio Reale e poi al campo di Ferramonti, in provincia di Cosenza". Venne poi internato a piede libero quando la moglie presentò un certificato medico sulla salute del figlio e vennero portati a San Severino. "Dai documenti si può comprendere come abbiano tentato di avere una sorta di normalità. Continuamente chiedevano permessi per spostarsi a Macerata o Camerino. Ma poi tutto cambia l’8 settembre del 1943. Bivash riceve una cartolina con l’invito a recarsi dai Carabinieri e il 21 dicembre viene arrestato e portato al carcere mandamentale dove rimase per un paio di mesi. Poi si ammalò e il medico, il dottor Cianficconi, certifica che avrebbe bisogno di un luogo più caldo ma il suo appello resta inascoltato. Bivash viene trasferito il 20 gennaio a Villa Lauri a Pollenza, nell’aprile 1944 viene trasferito nel campo dì concentramento di Fossoli da cui manderà l’ultima cartolina e infine a Auschwitz dove morì".

Gaia Gennaretti