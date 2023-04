Pietrani: stimolo a superare i nostri timori

"I mostri ci accompagnano sin dall’infanzia e nel tempo crescono e mutano". È quanto dice Giorgio Pietrani, direttore artistico del festival, per indicare nella conferenza stampa di presentazione il tema di Macerata Racconta. "Tuttavia – aggiunge – il termine ‘monstrum’ significa prodigio e che a sua volta deriva da ‘monere’ – ammonire –, ciò ci insegna che ‘il mostro’ è in realtà un essere fuori dal comune che nel suo ‘mostrarsi’ apre una soglia sull’ignoto offrendoci la possibilità di scegliere se oltrepassarla, ampliando le nostre conoscenze e abilità, o perseverare nell’immobilità restando confinati nei nostri timori". È poi intervenuto il sindaco Parcaroli. "La manifestazione di caratura nazionale – ha detto – coniuga qualità e capacità di attrarre interesse, di suscitare riflessioni e di catalizzare il coinvolgimento di persone rappresentando anche un volano turistico". Il festival dà il via alle tante iniziative per l’estate. "Macerata Racconta – dice l’assessore Sacchi – funge da apripista alla serie di eventi che l’Amministrazione programma irn vista della bella stagione e su cui investe per il suo dinamismo, per la qualità delle proposte". "È splendido – sottolinea l’assessore regionale Chiara Biondi – il coinvolgimento dei giovani col Premio Macerata Racconta Giovani". "L’ateneo – ha detto la docente Lina Caraceni – è coinvolto con i professori, gli studenti e con il museo Ornella Ricca". La Filarmonica è tra i luoghi che ospiterà alcuni incontri. "Noi – ha detto Riccardo Sinigallia, membro del direttivo – siamo a disposizione per appuntamenti di questo valore". Lucia Biagioli di Confartigianato spiega come è nata l’idea di invitare Dante Ferretti. "Lo abbiamo individuato come il miglior personaggio che rappresenta il saper fare". Per Raffaela Ruffini di Coop Alleanza 3.0 e Giuseppe Brambatti di Bper Banca "è un’iniziativa di assoluto valore".